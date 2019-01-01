بعد إعلان غياب جوميس - جيوفينكو لن يشارك أمام الترجي التونسي

بعدما إعلان جوميس غيابه عن مواجهة الترجي التونسي.

ضربة موجعة تعرض لها فريق نادي الهلال، بعدم قدرة الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب الزعيم، على المشاركة في التدريبات الختامية، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي.

الهلال يواجه الترجي مساء غدٍ السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في قطر، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد على أن جيوفينكو غاب عن تدريبات الفريق، بسبب تعرضه لنزلة معوية.

غياب جيوفينكو عن التدريب الختامي قبل مواجهة الترجي، يعني أنه لن يستطيع المشاركة في مواجهة الغد بسبب النزلة المعوية التي يعاني منها.

مدرب الترجي: الهلال يمتلك عناصر مميزة وهدفنا الفوز عليه

الهلال تأهل إلى كأس العالم للأندية، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا ريد الياباني، الذي حقق الفوز عليه في النهائي بثلاثة أهداف دون رد.

الفائز من مباراة الهلال والترجي سيواجه فريق فلامنجو البرازيلي، في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية، يوم الثلاثاء القادم.

بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الخامس، أمام الخاسر من مواجهة السد القطري ومونتيري المكسيكي التي ستقام غدًا.