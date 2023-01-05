غياب المحترفين وهداف الأبيض التاريخي .. خليجي 25 "منزوعة الدسم"!

من هم أبرز الغائبين عن خليجي 25؟

تنطلق منافسات خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، يوم الجمعة 6 يناير الجاري، وحتى يوم 19 من نفس الشهر، في نسخة جديدة، ولكنها ستكون منزوعة الدسم، في ظل غياب عدد كبير من النجوم.

وتشهد بطولة خليجي 25 مشاركة بعض المنتخبات بالصف الثاني أو الأولمبي، بسبب اختيار وقت غير مناسب لبعض المنتخبات، من أجل إقامة البطولة.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز النجوم الغائبين عن بطولة خليجي 25..

الأبيض الإماراتي دون نجومه!

يدخل المنتخب الإماراتي بطولة خليجي 25، بدون أبرز نجومه، على رأسهم الهداف التاريخي للأبيض وهو علي مبخوت مهاجم الجزيرة الإماراتي.

هذا بالإضافة إلى النجم عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب الوصل، وإسماعيل مطر نجم الوحدة الإماراتي، وزميله طحنون الزعابي.

المنتخب السعودية بالأولمبي!

بعد خوض منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، وضغط مباريات دوري روشن للمحترفين، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، خوض منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 25"، بلاعبي المنتخب الأولمبي، تحت قيادة المدرب الوطني سعد الشهري.

وبالتالي يغيب عن البطولة أبرز نجوم الأخضر، على رأسهم سالم الدوسري وسلمان الفرج وسلطان الغنام وغيرهم من النجوم.

منتخب قطر بالأولمبي

على خطى المنتخب السعودي، سيلعب العنابي بطولة كأس الخليج "خليجي 25" في العراق، بلاعبي المنتخب الأولمبي، تحت قيادة المدرب برونو بينيرو.

يأتي هذا القرار، بعد إخفاق العنابي في بطولة كأس العالم قطر 2022، بجانب رحيل المدرب الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للفريق.

العراق بدون محترفين

توقيت بطولة "خليجي 25" تسببت في أزمة أيضًا للمنتخب العراقي، الذي سيعاني من غياب اللاعبين المحترفين، خاصة وأن البطولة ليست مدرجة ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي "فيفا".

الأندية الأوروبية رفضت التخلي عن لاعبيها للمنتخب العراقي، وبالتالي سيغيب لاعب وسط مانشستر يونايتد زيدان إقبال، وألكسندر أوراها لاعب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، وهيران أحمد لاعب ثون السويسري.