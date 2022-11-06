غياب الفرج عن المونديال؟ بدائل رينارد مستعدة للإطلاق

الأخضر لديه البديل الجاهز لتعويض سلمان الفرج حال غيابه

سيطر القلق على الجماهير السعودية اليوم الأحد، أثناء مشاهدتهم أحداث مباراة الأخضر أمام أيسلندا الودية، خاصة بعدما سقط سلمان الفرج قائد الصقور ولاعب الوسط المميز، متأثرًا بإصابته في الكتف.

القلق جاء لأن الإصابة جاءت قبل أيام قليلة من انطلاق مشوار الأخضر في منافسات كأس العالم قطر 2022، وسلمان الفرج أحد أبرز وأهم عناصر الصقور لما يمتلكه من قدرات ومهارات رائعة ولا غنى عنها.

وحتى الآن هناك تضارب بشأن موقف سلمان الفرج، حيث تؤكد بعض المصادر على أن الإصابة قوية واللاعب مصدوم، والبعض الآخر يؤكد على أن الإصابة بسيطة والفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر فضّل إراحته فقط.

ولكن إذا تبين أن سلمان الفرج يعاني من إصابة ستمنعه من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم، كيف سيتصرف رينارد في مباريات المونديال؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

سامي النجعي البديل الأنسب

في 8 مباريات ببطولة دوري روشن للمحترفين هذا الموسم، استطاع سامي النجعي أن يقدم مستوى أجبر فيه رينارد على ضمه لصفوف المنتخب السعودي، والاعتماد عليه أيضًا.

النجعي شارك ببطولة دوري روشن للمحترفين في 8 مباريات، بواقع 613 دقيقة، استطاع أن يسجل هدفين ويصنع 3 أهداف، وسدد الكرة 3 مرات على المرمى نسبة دقتها 75%، كما صنع 6 فرص من أجل التهديف.

ومرر سامي الكرة 191 مرة، بنسبة نجاح 82%، وقدم 4 مراوغات ناجحة، وحصل على 23 خطأ وارتكب 10 أخطاء وحصل على كارت أصفر وحيد.

اللاعب صاحب الـ25 سنة هو البديل الأكثر جاهزية لتعويض غياب سلمان الفرج تحت أي ظرف، بل وأيضًا لديه قدرة فنية رائعة باللعب في أكثر من مركز، سواء لاعب الوسط أو صانع الألعاب أو الجناح الأيمن والأيسر.

عبد الله عطيف

يعتمد رينارد في تشكيلته الأساسية التي دائمًا ما يلعب بها، بثلاثي في خط الوسط، مكون من 2 في المحور وهما محمد كنو وعبد الإله المالكي، وأمامهما سلمان الفرج.

اللاعب الأقرب للعب بدلًا من الفرج تحت أي ظروف هو عبد الله عطيف، اللاعب صاحب الإمكانيات والمهارات الرائعة، حيث يستطيع دائمًا صناعة الفارق في المباريات.

عطيف مميز أيضًا في التمريرات الدقيقة مثل سلمان الفرج تمامًا، ولذلك سيكون هو البديل المناسب في التشكيل الأساسي للأخضر.

وعلى الرغم من عدم مشاركته بصفة أساسية مع الهلال، بسبب كثرة غياباته للإصابات المتكررة، إلا أن دائمًا ما تكون مشاركة عطيف فعالة ويستطيع الربط بين الخطوط بشكل كبير.

عطيف لعب خلال الموسم الحالي حتى الآن في 3 مباريات بواقع 77 دقيقة، منهم مباراة بشكل أساسي وتم استبداله فيها، ومباراتين شارك كبديل.

مرر عبد الله الكرة 62 مرة بنسبة نجاح 93.9%، وصنع 3 فرص من أجل التهديف، ولكن لم يتم استغلالها من جانب زملائه في دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي.

تغيير دور محمد كنو باستخدام الحسن

الحل الثالث هو الاعتماد على لاعب النصر علي الحسن في مركز المحور بجوار عبد الإله المالكي، خاصة بعدما قدم مستوى رائع مع فريقه ببطولة دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي.

الحسن يمتاز بالقوة البدنية بالإضافة إلى لياقة عالية، ستساعد الصقور على مجاراة المنافسين في بطولة كأس العالم قطر 2022، وسيشكل ثنائيًا رائعًا بجوار المالكي.

ومع الدفع بالحسن في هذا المركز، سيتم تغيير وضعية محمد كنو، ليلعب في نفس أدوار سلمان الفرج، حيث يُجيد كنو التكملة الهجومية ومميز فيها.

كنو يمتاز بالمهارة العالية ودقة التصويب والتمرير، بجانب الجرئة على مرمى الخصم دائمًا، ولذلك سيكون قادرًا أيضًا على تعويض سلمان الفرج.