"غيابه قد يمتد لفترة طويلة" .. إصابة نجم النصر في قمة العين الآسيوية!

الصدمات تتوالى على النصر في الموسم الحالي..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضربة موجعة جديدة؛ وهذه المرة أمام العين الإماراتي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني أمام العين؛ تعرض عبدالرحمن غريب، جناح نادي النصر لـ"الإصابة"؛ حيث لم يستطع استكمال المباراة، ليتم استبداله رسميًا.

غريب عائد من الإصابة مؤخرًا في الأساس؛ حيث يبدو أنه تحامل على نفسه؛ من أجل المشاركة في القمة الآسيوية الكبرى، أمام الزعيم الإماراتي.

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وعن ذلك يقول الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاح الطبيعي وإصابات الملاعب: "تعرض نجم النصر عبدالرحمن غريب؛ لإصابة عضلية في الساق".

الشهراني كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن نجم النصر، مهدد بالغياب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر ونصف؛ إذا تأكدت إصابته بتمزق عضلي.

جدير بالذكر أن غريب، سجل هدفًا للنصر في مرمى العين، خلال الشوط الأول من عمر القمة الآسيوية؛ وذلك قبل تعرضه للإصابة.