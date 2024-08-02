غيابه يثير استيائهم.. غضب جماهيري بين عشاق ريال مدريد بسبب كيليان مبابي!

الجماهير غاضبة بسبب غياب مبابي...

يستمر ريال مدريد، في جولته الصيفية بالولايات المتحدة الامريكية، والتي يتخللها عدد من المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد.

وفي المحطة الأولى للميرينجي في شيكاغو، وأثناء مباراة ميلان الودية، كان كيليان مبابي، حاضرًا وبقوة بالرغم من عدم وصوله حتى الآن إلى بعثة الميرينجي، إلا أن قميصه الجديد تواجد بكثرة بين الجماهير في الملعب.

وكان قميص مبابي، هو أكثر قمصان لاعبي الميرينجي، ظهورًا في مدرجات مباراة ميلان الودية، لم ينافسه إلا قميص النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، ومن بعدهم مودريتش وبيلينجهام.

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ومن المنتظر أن يصل النجم الفرنسي إلى بعثة الميرينجي، خلال الأيام القادمة بعد نهاية عطلته الصيفية، ولكن بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن مبابي، لن يشارك في المباريات الودية القادمة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "إل ديسماركي" فقد كان السؤال الأبرز هو "أين مبابي" حيث تنتظر جماهير ريال مدريد، وبفارغ الصبر الظهور الأول، لنجمها الجديد مع الفريق، والذي من المنتظر أن يكون في السوبر الأوروبي، أمام أتالانتا يوم 14 أغسطس الحالي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة برشلونة، ثم تشيلسي، في مبارياته الودية بمعسكر الولايات المتحدة الامريكية، بعد خسارة اللقاء الودي الأول أمام ميلان، بهدف نظيف.