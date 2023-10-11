"غيابه عن الاتحاد أفضل من وجوده" .. كريم بنزيما صار زجاجيًا وريال مدريد أكبر دليل!

كريم بنزيما أصبح لاعبًا زجاجيًا يا الاتحاد!

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"فيا ليت الشباب يعود يومًا".. هذا لسان حال المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، الذي يبدو أنه دخل المرحلة الأخيرة من مسيرته، مع عالم الساحرة المستديرة.

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بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، بدأ مسيرته الكروية مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، قبل الانتقال منه إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، ثم الاتحاد الذي وقع معه بشكل رسمي، في صيف العام الحالي؛ ولمدة 3 مواسم قادمة.

ومنذ مرحلة شبابه الأولى مع ليون.. عانى المهاجم الفرنسي الكبير، من مجموعة من الإصابات؛ حيث كانت الأولى "المؤثرة"، على مستوى الفخذ، في نوفمبر من عام 2006، والتي منعته من الانضمام لأول مرة إلى منتخب فرنسا.

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وبعد انتقاله إلى الريال في صيف 2009.. عرف العملاق الإسباني، كيف يتعامل مع الحالة البدنية لبنزيما؛ حيث لم يتعرض لأي إصابات مؤثرة، في السنوات الخمس الأولى، تقريبًا.

رحلة كريم بنزيما مع الإصابات

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وفي 2015.. بدأت رحلة بنزيما الحقيقية مع الإصابات؛ حيث عانى في هذا العام فقط، من 3 إصابات مختلفة، على مستوى الفخذ وأربطة الركبة.

ويعتبر موسم 2017-2018، هو الأسوأ بالنسبة لمهاجم الاتحاد الحالي؛ حيث عانى من إصابة على مستوى أربطة الركبة، لـ"3 مرات" متتالية؛ أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين.

معاناة كريم على مستوى الركبة، تكررت في عامي 2019 و2022، وبينهم ظهرت إصابات مختلفة في الساق والعضلتين الأمامية والضمة، والتي أبعدته عن الملاعب لفترات تتراوح بين شهرين ونصف إلى 90 يومًا تقريبًا.

وكانت بداية نهاية كريم بنزيما، في موسم 2022-2023؛ حيث لم يستطع لعب 5 أو 6 مباريات متتالية؛ بسبب المشاكل العضلية والإصابات المختلفة؛ ما أثر على ريال مدريد، الذي خسر لقبيه في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا؛ لمصلحة غريمه برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي، على التوالي.

وعلى ما يبدو أن الحالة البدنية لبنزيما، لم تتحسن كثيرًا، بعد الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ حيث لم يشارك سوى في 7 مباريات رسمية فقط، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بسبب معاناته من الإصابة.

المهاجم الفرنسي سجل 3 أهداف وصنع 2 آخرين، في المباريات السبع التي شارك فيها مع العميد الاتحادي؛ ليقود الفريق إلى تحقيق 5 انتصارات، مقابل هزيمتين.

الأمر الإيجابي من إصابة بنزيما؛ هو أن الاتحاد لم يعرف طعم الهزيمة، في المباريات الأربع التي خاضها، في غياب مهاجمه الفرنسي الكبير، محققًا 3 انتصارات وتعادل.

ويرى الكثير من المحللين، أن تواجد بنزيما وزميله المغربي عبد الرزاق حمد الله "معًا"، على أرضية الملعب؛ يتسبب في مشاكل فنية وتكتيكية، تؤدي إلى نزيف النقاط؛ ولذلك فإن غياب أحدهما، يكون أكثر إفادة للفريق.

ولذلك.. فإن المؤشرات الأولية لمسيرة كريم بنزيما مع الفريق الاتحادي، تؤكد على أنه قد لا يُكتب له النجاح المتوقع، أو حتى تنتهي رحلته مبكرًا، بالرحيل عن قلعة العميد.

SHAHID