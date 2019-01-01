غيابات بالجملة في صفوف باريس سان جيرمان أمام ديجون

الفريق العاصمي سيفتقد إلى العديد من اللاعبين أمام ديجون

سيفتقد باريس سان جيرمان، إلى العديد من اللاعبين الأساسين مساء الجمعة في افتتاح الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي أمام ديجون.

يترأس تلك الغيابات، البرازيلي نيمار ومعه هيريرا وكيرير، وانضم لهم فيراتي خلال هذا الأسبوع، أما آخر المنضمين هو تياجو سيلفا بسبب الإصابة اليوم.

وفي سياق متصل، عاد السنغالي إدريسا جاي إلى قائمة فريقه واًصبح جاهزاً للمشاركة، بعدما كان غائباً منذ فترة التوقف الدولي الماضية.

أوزيل وكيبا وميدو وآخرون ضمن أشهر الصراعات بين اللاعبين والمدربين

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بفارق ثمان نقاط عن نانت صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل ديجو الترتيب بتسع نقاط.

وجاءت قائمة باريس على النحو التالي: نافاس – ريكو – بولكا – عبده ديالو – كيمبيمبي – بيرنات – داجبا - إمبي سو – كورزاوا – ميتشل باكر – جاي – باريديس – ماركينيوس – دراكسلر – مبابي – كافاني – دي ماريا – سارابيا – إيكاردي – تشوبو موتينج.