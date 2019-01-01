غيابات بالجملة تهدد ليفربول قبل رحلة كريستال بالاس

أنباء غير سارة لمشجعي ليفربول

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى احتمال غياب ستة لاعبين من تشكيلة ليفربول عندما يطير الفريق إلى جنوب لندن لمواجهة كريستال بالاس على ملعبه "سيلهرست بارك" الأسبوع المُقبل لحساب الجولة الثالثة عشر للبريميرليج.

وكان أحمر الميرسيسايد قد قفز خطوة عظيمة نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 30 عامًا، بعد فوزه على حامل اللقب في آخر عامين مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 يوم الأحد الماضي.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الريدز للحفاظ على فارق الثماني نقاط مع أقرب ملاحقيه ليستر سيتي وتشيلسي، بجانب فارق التسع نقاط مع السكاي بلوز، ذكرت بعض المصادر الصحفية أن يورجن كلوب يواجه خطر فقدان عدد لا بأس به من لاعبيه في الرحلة اللندنية.

ويأتي هداف الفريق محمد صلاح على رأس القائمة المرشحة للغياب عن أول مباراة سيخوضها الفريق بعد أسبوع الفيفا، نظرًا لمعاناته مع إصابته في الكاحل التي عاودته مرة أخرى في آخر دقائق المباراة الماضية، وعلى إثرها غاب عن معسكر المنتخب المصري.

ونفس الأمر بالنسبة للظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون، هو الآخر أصيب في الشوط الثاني لصدام السيتي، ولم ينضم لمعسكر القلوب الشجاعة للمشاركة في آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لليورو.

وتضم القائمة القائد جوردان هيندرسون لشعور بالإعياء المفاجئ أثناء وجوده مع منتخب بلاده الإنجليزي، ومعه كذلك جو جوميز، الذي تقلصت فرصه في اللقاء بالاختبار اللندني، نتيجة إصابته في الركبة التي تعرض لها في كرة مشركة مع كيران تريبير.

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بالإضافة إلى هؤلاء، سيغيب المدافع الكاميروني جويل ماتيب لعدم تعافيه من إصابته التي يعاني منها منذ أسابيع، وكذلك السويسري شيردان شاكيري، الذي يعاني من إصابة على مستوى ربلة الساق، وعلى إثرها لم يلمس الكرة منذ سبتمبر الماضي.