غموض موقف كاريلو من المشاركة مع الهلال أمام الفيحاء

يأتي غموض موقف اللاعب البيروفي بسبب وصوله المتأخر إلى الرياض

ماجد جزر

يبقى مصير اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو لاعب نادي الهلال السعودي غامضًا بخصوص المشاركة في مباراة الفريق المُقبلة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يواجه نادي الفيحاء السبت المُقبل على ملعب جامعة الملك سعود ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي غموض موقف اللاعب البيروفي بسبب وصوله المتأخر إلى الرياض، عقب نهاية التوقف الدولي، والتواجد مع منتخب بلاده بيرو.

وكان كاريلو قد تواجد رفقة منتخب بلاده في مباراتهم أمام البرازيل والتي انتهت بفوز بيرو بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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يُذكر أن نادي الهلال تنتظره مواجهة من العيار الثقيل يوم الثلاثاء المُقبل أمام نادي الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ستُقام على ملعب الهلال.