غموض مصير 9 لاعبين بالدوري السعودي بسبب أنديتهم الجديدة

مازال مصير اللاعبين التسعة الذين وقعوا عقودًا جديدة غامضًا وذلك بعد دخولهم فترة الستة أشهر في الميركاتو الشتوي الماضي

يُحيط الغموض بمصير 9 لاعبين محليين وقعوا رسميًا لأندية جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال الموسم بعد دخولهم في فترة الانتقال الحرة.

ومازال مصير اللاعبين التسعة الذين وقعوا عقودًا جديدة غامضًا وذلك بعد دخولهم فترة الستة أشهر في الميركاتو الشتوي الماضي.

وأضبح الأمر مرهونًا بقرار استئناف المسابقات المحلية، حيث شملهم قرار الفيفا بتمديد عقود اللاعبين مع أنديتهم الحالية حتى ولو وقعوا مع أندية جديدة لحين استكمال الموسم الرياضي.

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وتنطبق هذه الحالة على كل من عبدالمجيد الصليهم وأمين بخاري المنتقلين من الشباب والاتحاد للنصر، وعبدالله الجدعاني المنتقل من الوحدة للهلال، وعبدالكريم القحطاني ومحمد العمري المنتقلين من الفيحاء والرائد للوحدة.

وحسين القحطاني وخالد الغامدي المنتقلين من الفيصلي للشباب، وعبدالمجيد السواط المنتقل من التعاون للاتحاد، وطلال عبسي المنتقل من التعاون للأهلي.

وينتظر هؤلاء اللاعبين قرار وزارة الرياضة بتاريخ استئناف المسابقات المحلية، إذ سيضطرون للاستمرار مع أنديتهم الحالية لحين استكمال المسابقة حتى ولو كانت في بداية الموسم القادم، ومن ثم يمكن لهم الانتقال لأنديتهم الجديدة.

يُذكر أن الفيفا أعلن تمديد عقود اللاعبين المنتهية عقودهم في نهاية الموسم، لحين استكمال المسابقات بسبب تعليق النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة فايروس كورونا.