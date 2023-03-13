غموض الموقف.. باريس سان جيرمان يعلق مفاوضات التجديد لميسي وراموس!

أزمة كبرى في باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن نادي باريس سان جيرمان سيسمح إلى سبعة لاعبين تقريبًا بمغادرة النادي هذا الصيف.

وتعرض باريس سان جيرمان لغرامة كبيرة قدرها 10 ملايين يورو بسبب الانتهاكات المالية بعد موسم 2020-2021، بالإضافة إلى 45 مليون يورو مع وقف التنفيذ على أي مخالفات مستقبلية.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن إدارة النادي الباريسي أوقفت مفاوضات التجديد مع نجمي الفريق ليونيل ميسي وسيرجيو راموس، التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

ويمتلك نادي باريس عددًا من العقود الضخمة لنجومه على جدول رواتبه هذا العام، وسيتعرض لعقوبة جديدة هذا العام إذا فشلوا في التخلص من بعض الرواتب الباهظة، فكل من كارلوس سولير وريناتو سانشيز وفابيان رويز وخوان بيرنات معرضون لخطر الرحيل وفي الوقت نفسه من المرجح أيضًا أن يرحل عدد من اللاعبين المعارين بما في ذلك جيني فينالدوم وكيلور نافاس ولياندرو باريديس، الذين يلعبون في روما ونوتنجهام فورست ويوفنتوس.

وأفادت تقارير أن باريس سان جيرمان جعل تجديد عقد ميسي أولوية قبل موسم 2023-2024 وتوصل الطرفان إلى اتفاق شفهي على بقاء الأرجنتيني في باريس في أواخر ديسمبر الماضي ومع ذلك فإن الموارد المالية للنادي هي التي ستحسم الأمر.

ويستعد الفريق الباريسي لمواجهة هامة في بطولة الدوري الفرنسي ضد ريمس يوم 19 مارس القادم، ويطمح في تحقيق الفوز واستمرار صدارته للبطولة.