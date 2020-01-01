غليان في غرف ملابس برشلونة، والنجوم يتوعدون ريال مدريد والحكام

حالة من الغضب تجتاح غرف الملابس في برشلونة بسبب ريال مدريد وتقنية الفيديو في الأسابيع الماضية من الدوري الإسباني.

شهدت غرف ملابس برشلونة حالة من الغليان بين اللاعبين بسبب النتائج الأخيرة للمنافس الأول لهم على لقب الدوري الإسباني، ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، والتي أكدت أن مواجهة نجوم برشلونة لقرارات تقنية الفيديو التي يستفيد منها ريال مدريد في البداية كانت تتم بالضحك والسخرية.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الضحكات تحولت في الأيام الأخيرة لحالة من الغضب والغليان، في ظل تصدر ريال مدريد لجدول ترتيب المسابقة.

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وتعاهد نجوم الفريق الكتالوني بحسب ما ذكرت الصحيفة على تقديم أفضل نسخة للفريق خلال الموسم الجاري، فيما تبقى من مباريات بالدوري الإسباني.

ويريد نجوم برشلونة تحقيق الانتصارات في كل المباريات المقبلة لوضع الضغط على ريال مدريد الذي سيلعب بعدهم في الجولات المقبلة، على أمل تعثر الملكي واستعادة الصدارة.

ويستضيف برشلونة مساء اليوم نظيره أتلتيك بيلباو الذي أخرجه من الكأس وهزمه بالجولة الأولى في سيناريو مكرر هذا الموسم.

جدير بالذكر أن تعادل برشلونة الأخير ضد إشبيلية وفوز ريال مدريد على نظيره سوسييداد بعد قرارات تحكيمية جدلية منح الملكي الصدارة بالمواجهات المباشرة بين الفريقين.