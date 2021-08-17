غلاف "ماركا" يسأل: ما الذي سيحل بالرياضيات الأفغانيات بعد عودة طالبان؟!

صحيفة "ماركا" تتعاطف مع الرياضيات الأفغانيات بعد عودة طالبان إلى السلطة!

نشرت صحيفة "ماركا"، غلافها الخاص بعدد اليوم منها، وهو الغلاف الذي كان يشير إلى نقطة محورية فيما يتعلق بمصير الرياضة الأفغانية.

جاء هذا بعد ساعات من عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، وبعد 20 عامًا من ابتعادهم عنها.

الصحيفة نشرت صورة لفتاة أفغانية صغيرة على غلافها وهي تلعب كرة القدم في مساحة خضراء بإمكانيات بسيطة للغاية.

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وكتبت الصحيفة ذلك السؤال بالخط العريض على الصفحة الأولى لها: "ما الذي سيحل بهن؟!".

ثم نشرت تصريح قائدة فريق كرة السلة الأفغاني من ذوات الهمم، والتي أعربت عن قلقها حول مستقبلها وحياتها.

وقال نيلوفار بيات: "نحن خائفات للغاية، أخشى على حياتي من الموت، نريد الخروج من هنا بأي شكل".

جدير بالذكر أن الرياضة الأفغانية كانت قد شهدت طفرة في السنوات الماضية، حيث شاركوا في أكبر عدد من المسابقات في الأولمبياد الأخيرة، بالتساوي مع أولمبياد 2012 و2004.