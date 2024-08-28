"غفر الله جهلكم" .. وكيل سعود عبد الحميد يُوجه رسالة للداعمين والمشككين!

رسالة حادة من وكيل لاعب روما الجديد

لم يُفوت أحمد المعلم وكيل سعود عبد الحميد فرصة غلق ملف احتراف موكله وانتقاله من الهلال السعودي إلى روما الإيطالي دون توجيه رسالة حادة وقوية للداعمين والمشككين والمسيئين له.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

اللاعب السعودي وقع رسميًا أمس الثلاثاء، للنادي الإيطالي لمدة أربعة مواسم مقبلة، بعدما اشترى الموسم المتبقي في عقده مع الهلال، ليشق طريقه في أول تجربة احتراف خارجي في مسيرته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد وجه المعلم رسالة شكر لكل من دعمه ووثق به، بقوله عبر منصة إكس "شكرًا لكل من ارسل كلمة طيبة أو رسالة دعم وأقول : جزاكم الله خيرًا في حسن ظنكم وثقتكم في أخيكم".

النصف الآخر من الرسالة كان للمحسوبين على مهنته والإعلام والجماهير العاطفية، وقد قال لهم "أما لكل من أساء و حرّض و شكك من بعض المحسوبين على المهنة كزملاء أو من بعض المحسوبين على الإعلام الرياضي أو من بعض الجماهير بدافع الحب والعاطفة أقول لهم كما علمني والدي: قابل الإساءة بالإحسان، فمن عفا وأصلح فأجره على الله عفا الله عما سلف، وغفر الله جهلكم".

المعلم حظي بتقدير كبير في السعودية بعد جهده في نقل المدافع السعودي إلى أوروبا وجعله أول سعودي يلعب في الدوري الإيطالي، فيما رآه البعض في موقف المحرض للاعب للرحيل عن الهلال وافتعال المشاكل مع مسؤوليه للضغط عليهم لقبول العرض الإيطالي.