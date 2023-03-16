غضب وحزن .. انقسام في غرفة ملابس ريال مدريد حول إيدين هازارد!

غرفة ملابس ريال مدريد تعيش حالة من الانقسام بسبب إيدين هازارد..

توجد مشاعر مختلطة بين الحزن والغضب في غرفة ملابس نادي ريال مدريد الإسباني حول وضعية زميلهم البلجيكي إيدين هازارد، الذي لا يلعب تقريبًا منذ بداية الموسم.

صحيفة "relevo" الإسبانية كشفت أن العديد من اللاعبين يشعرون بالحزن على وضعية هازارد في الفريق، ويأتي ذلك من المستوى الذي يظهره في تدريبات الفريق، حيث تظهر مكانته كلاعب كرة قدم من المستوى العالمي.

وفي نفس الوقت، فإن عقله لا يطاوع قدميه عندما يتواجد في الملعب، ويشعر بالخوف على نفسه من جديد، ويشعر زملاؤه بالإحباط عندما يرون محاولاته تذهب سدى.

من ناحية أخرى، فإن هناك بعض اللاعبين غاضبين من هازارد، لأنهم يعتقدون أنه يمكن أن يتجنب النبذ التام من التشكيل، خاصة لأنه من الواضح أن البلجيكي الآن بعيد تمامًا عن مستوى البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ومع عدم قدرة هازارد على أن يظهر قدراته في الملعب كما يفعل في التدريبات، فإن اللاعبين الآخرين يرون أنه لا يستحق فرصة اللعب على حساب البرازيلي.

لكن هناك حالة من الإجماع في غرفة ملابس ريال مدريد أن المعاملة التي يتلقاها من كارلو أنشيلوتي ليست منطقية، حيث أنه لا يحصل على دقائق في مباريات محسومة يمكن أن يبرز فيها حتى لو للحظات.

آخر تلك المواجهات كانت مباراة إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، حيث كانت المواجهة قد حسمت بالفعل، وهي البادرة التي كان يمكن أن تعيد ثقة هازارد بنفسه حتى لو جزئيًا، لكن أنشيلوتي قرر عدم الدفع به في نهاية المطاف.