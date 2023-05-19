غضب في سانتياجو برنابيو.. بيريز يتعهد بتغيير دماء الفريق بعد توديع دوري الأبطال

غضب رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، من الفريق، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي برباعية، على ملعب الاتحاد.
وودع حامل اللقب، دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، بعد الهزيمة 5-1 من مانشستر سيتي، مجموع المباراتين.
ووفقًا ل"El Chiringuito" بدا رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، غاضبًا جدًا بسبب أداء اللاعبين في مباراة الأربعاء.
حتى أنه لم يتحدث إلى أي لاعب من الفريق، بعد انتهاء المباراة أمام مانشستر سيتي، بسبب الأداء المتواضع بملعب الاتحاد.
وذكر المدرب كارلو أنشيلوتي، عقب اللقاء، أن فريقه قدم مباراة متواضعة، والمنافس الإنجليزي كان الأفضل، بملعبه.
الجدير بالذكر أن، سيظل أنشيلوتي في منصبه مدربًا للملكي، حتى انتهاء عقده، بينما سيسعى النادي في التخلص من بعض اللاعبين هذا الصيف.
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