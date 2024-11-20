المدرب الإسباني قيمة ثابتة داخل مانشستر سيتي

يصدر نادي مانشستر سيتي اليوم الفيلم الوثائقي "معًا" والذي يظهر لقطات هامة من كواليس غرفة ملابس الفريق السماوي في مواقف مختلفة بين اللاعبين ومدربهم بيب جوارديولا.

ووفقًا لصحيفة "ذا أثليتك" فإنه خلال الفيلم الوثائقي المذكور، يمكن مشاهدة دموع بيب جوارديولا وهو يبكي في غرفة تبديل ملابس مانشستر سيتي رغم الفوز 3-1 على مانشستر يونايتد.

سبب بكاء جوارديولا هو أنه كان يخبر اللاعبين وبعض الموظفين أن أحد الأعضاء المهمين في طاقم الفريق تم تشخيص إصابته بمرض السرطان، ما يعكس اهتمام بيب بكافة عناصر فريقه.

أيضًا هناك لقطة هامة أفادت بها التقارير الواردة عن الوثائقي، وهي لقطة الغضب الهادر من بيب جوارديولا تجاه نجمه فيل فودين بعد تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس 2-2 في 2023.

حينها تسبب فيل فودين في ركلة جزاء ضد مانشستر سيتي إثر عرقلته للاعب كريستال بالاس جيان فيليب ماتيتا خلال آخر دقائق مباراة الفريقين، والتي تسببت في تعادل بالاس بهدف مايكل أوليس.

كان جوارديولا عقب المباراة غاضبًا للغاية من تصرف فودين، وصاح فيه قائلًا: "فيل.. في منطقة الـ 18 ياردة اللعينة، لا تركل الخصم، إنه أمر غير مقبول، غير مقبول، لستم أطفالًا أو مراهقين!".

وحينها، كان جوارديولا قد صرح علنًا بأن ضربة الجزاء التي قادت كريستال بالاس "كان يمكن تفاديها" في إشارة إلى اللقطة المذكورة والتي صب فيها جام غضبه على نجمه فيل فودين.