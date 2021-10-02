غضب عارم لصلاح بسبب تقييمه في فيفا: سجلت أهدافًا أكثر من الموسم السابق!

النجم المصري محمد صلاح يعرب عن غضبه من تقييمه في لعبة فيفا 22 بعد أن شاهد بطاقته الجديدة.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ليفربول قد قام بحذف رد فعل النجم المصري محمد صلاح على تقييم بطاقته في لعبة فيفا 22.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "إمباير أوف ذا كوب"، والذي أكد أن اللاعب كان قد أعرب عن تعجبه من التقييم الذي حصل عليه في اللعبة.

وقال صلاح بحسب ما ذكر الموقع قبل أن يتم حذف الجزء الخاص به: "لا أعلم لماذا أحصل على تقييم 89، لقد سجلت أهدافًا في الموسم الماضي أكثر من الذي سبق".

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وكان ليفربول قد نشر مقطع الفيديو الخاص بردود أفعال نجومه على تقييماتهم في اللعبة في التاسعة مساء الـ 30 من سبتمبر.

وقام الحساب الرسمي للفريق على موقع "يوتيوب" بحذف المقطع بعد ذلك وعدل الجزء الذي يخص صلاح، وتمت إعادة نشره من دونه.

وكان صلاح قد حصل على بطاقة بتقييم 89 في طور "التميت تيم"، لكنه مرشح للحصول على بطاقات أعلى حال فوزه بجائزة لاعب الشهر أو ظهوره في فريق الأسبوع.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر في الوقت الحالي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد خمسة أهداف، كذلك يملك ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا في المركز الرابع.