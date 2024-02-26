Steven Gerrard Ittifaq 2024Getty
زهيرة عادل

بعد غضبه لتصرف جورج جيسوس .. ستيفن جيرارد يقلل من مقارنة الهلال بالفرق العالمية!

Steven GerrardJorge JesusAl-Ettifaq v Al HilalAl-EttifaqAl Hilalدوري روشن السعودي

مدرب الاتفاق يغضب لما حدث عقب مواجهة الهلال..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

لم تكن الهزيمة وحدها هي ما أغضب الإنجليزي ستيفن جيرارد؛ المدير الفني للاتفاق السعودي، بعد مواجهة الهلال، إنما كذلك موقف مدربه البرتغالي جورج جيسوس.

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النواخذة تلقوا الهزيمة أمام الزعيم اليوم الإثنين، بثنائية نظيفة، سجلها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفتي "الشرق الأوسط" و"الميدان الرياضي" فإن جيرارد غضب لمد فترة المؤتمر الصحفي لجيسوس عن الوقت المحدد، وهو ما تسبب في تأخر انطلاق مؤتمره، ليقرر المغادرة، قبل أن يتم احتواء الموقف.

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وخلال المؤتمر، علق جيرارد على ما يؤكده الكثيرون عن إمكانية الأزرق منافسة الفرق العالمية، فقال: "لا يمكنني القول أن الهلال ينافس فرق عالمية لاختلاف الدوريات والمنافسة، لكن الأكيد أن الهلال قوي جدًا ويملك مدرب كبير".

وأضاف: "خسرنا أمام منافس قوي، كانت لنا فرص لتسجيل أهداف في المباراة ولم نستغلها، فنحن في حاجة للمزيد من الوقت من أجل انسجام الفريق بعد التدعيمات الأخيرة".

واختتم معلقًا على تحسن أداء فريقه واعتراف جيسوس بذلك: "في الدور الأول واجهنا الهلال وكان الفارق الفني كبير بيننا، اليوم فريقنا تطور وكانت لدينا فرص لم نستغلها، والهلال من الفرق القوية التي يجب استغلال أية فرصة أمامهم".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة 59 ليواصل الانفراد بالصدارة، متفوقًا بفارق سبع نقاط على النصر "الوصيف"، فيما تجمد رصيد النواخذة عند 28 نقطة في المركز الثامن.

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