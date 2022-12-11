غضب إنجليزي بسبب ردة فعل مبابي على ضياع ركلة جزاء كين

فرنسا أقصت إنجلترا من مونديال قطر

التقطت الكاميرات ردة فعل نجم فرنسا كيليان مبابي على ضياع ركلة جزاء إنجلترا الثانية عبر هاري كين بلقاء البلدين بربع نهائي المونديال.

وفازت فرنسا بهدفين مقابل هدف على إنجلترا وعبرت لنصف النهائي في مباراة شهدت ركلتي جزاء للأسود الثلاثة، سجل كين الأولى وأضاع الثانية.

وأظهرت الإعادات كيف كان مبابي متوتراً في البداية عند احتساب اللعبة واعترض على الحكم، ثم جلس في منتصف الميدان وحيداً بقلق ينتظر التنفيذ.

وعند ضياع ركلة الجزاء، انفجر مبابي ضاحكاً، الأمر الذي لم يعجب صحف وجماهير إنجلترا، إذ اعتبرت "ديلي ميل" النجم الفرنسي الشاب يسخر من بلادها وقائد الفريق كين.

وعلى غير العادة، لم يسجل أو يصنع مبابي في اللقاء ضد إنجلترا، وعانى للتحرر من القيود التي فرضها اللاعبون الإنجليز على تحركاته بأرضية الملعب.