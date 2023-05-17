غضب في إنجلترا .. أندية البريمييرليج تهدد الدوري الإنجليزي باللجوء للقضاء!

الدوري الأشهر في العالم يواجه قلق الاضطرابات واللجوء للقضاء

يواجه الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمييرليج" تهديدًا برفع دعاوى قضائية ضده من الأندية لفشله في التحكم في قواعد الإنفاق.

وأعلمت أندية ساوثامبتون وليستر سيتي وليدز يونايتد ونوتنجهام فورست وبيرنلي الدوري الإنجليزي بنيتهم في الحصول على تعويض مالي قيمته 300 مليون جنيه استرليني لو لم يهبط إيفرتون وتتم إدانته بخرق حدود الإنفاق واللعب المالي النظيف.

كما قد يطالب نادي بيرنلي بتعويض قدره 140 مليون يورو تقريبًا من خسائر هبوطه في الموسم الماضي.

وتشتعل معركة الهبوط في الدوري الإنجليزي المتبقي منه جولتين، ويحتل إيفرتون المركز السابع عشر بفارق نقطة عن مراكز الهبوط الموجود بها ليدز وليستر وساوثامبتون الذي هبط بالفعل.

كما تدرس هذه الأندية اتخاذ خطوة قانونية ضد الدوري الإنجليزي نفسه لعدم منعه الأندية من الوصول لخسائر تزيد عن 105 ملايين جنيه استرليني على مدار 3 سنوات.

وعمل إيفرتون على مدار عامين مع الدوري للتحكم في نفقاته على مدى عامين، لكن حساباتهم المالية لموسم 2020-21 سجلت خسائر قدرها 372 مليون استرليني على مدى السنوات الثلاث الماضية. التخلي عن ريتشارليسون إلى توتنهام مقابل 60 مليون قلصت الخسائر إلى 313.5 مليون استرليني.

وأنفق إيفرتون 731 مليون استرليني خلال سبع سنوات سابقة. كما تبدي الأندية الباقية غضبها من السماح للتوفيز بإنفاق 86 مليونًا الصيف الماضي في سوق الانتقالات.