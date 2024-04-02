ردًا على غضب الأهلي وجماهيره منه .. بتال القوس: هذه حقيقة ناديكم بعيدًا عواطف!

رئيس تحرير صحيفة "الرياضية" يرد على ثورة جماهير الأهلي ضد صحيفته..

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غضب جم يسيطر على جمهور الأهلي السعودي حاليًا من الإعلامي الرياضي بتال القوس، بعد تعامل صحيفة "الرياضية" التي يرأسها، مع فوز الراقي في الديربي أمام الاتحاد.

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الراقي كان قد حقق الفوز أول أمس الإثنين، أمام العميد بهدف نظيف، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وتعليقًا على هذا الانتصار، كتب حساب صحيفة "الرياضية" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "المرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين.. حامل اللقب يخسر من الفريق الصاعد من دوري الدرجة الأولى ذهابًا وإيابًا".

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هذا الإسقاط على هبوط الأهلي الموسم الماضي لدوري يلو، أغضب جماهير قلعة الكؤوس، التي ثارت ضد الصحيفة ورئيسها.

تعليقًا على هذا الغضب، برر بتال القوس الموقف عبر حسابه على منصة "إكس"، مرجعًا الأمر إلى الحقائق التاريخية، فكتب: "الأرقام هي مؤشرات جامدة .. لا تهتم بالأسماء .. هل الأهلي فريق صاعد هذا الموسم من الدرجة الأدنى للدرجة الأعلى؟، نعم.. لا يمكن إلغاء ذلك من التاريخ والإحصائيات.. مع كل الاحترام، وأي أرقام تنشر وفق هذا السياق، هي إحصائيات لا تلغيها العواطف .. لماذا غضب بعض الأخوة الأهلاويين؟!".

يذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 51 نقطة، يليه الاتحاد؛ محتل المركز الرابع بـ46 نقطة.

SHAHID