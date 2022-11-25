"غش ومثال سيئ للأطفال" .. الانتقادات تطول رونالدو بعد ضربة جزاء غانا!

أخلاق الشباب تتدهور بسبب رونالدو!

تواصل الانتقادات لكريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، بعد ضربة الجزاء المشكوك في صحتها، والتي تحصل عليها خلال مواجهة بلاده أمام غانا في افتتاح مباريات الفريقين في دور مجموعات كأس العالم.

البرتغال انتصر على غانا بثلاثية مقابل هدفين، وتحصل رونالدو على ضربة جزاء افتتح بها أهداف المباراة في الدقيقة 65.

انتقد كريس ساتون لاعب أستون فيلا السابق، رونالدو بعد سقوطه في ركلة الجزاء التي تقدم منها لمنتخب بلاده، واصفًا ما حدث بالغش، مشددًا على أن هذا ليس المثال الذي يجب أن يظهر للأطفال وانتقد مهاجم سلتيك السابق أيضًا مسؤولي حكم الفيديو المساعد لاتخاذ القرار.

قال ساتون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إنها ليست لعبة جيدة من قبل رونالدو، إنه مثال رهيب للأطفال الصغار في كل مكان حول العالم الجميع سوف يتدهور".

وأضاف: "إنه لاعب رائع لكنه كان غشًا اعتقدت أن المسؤولين يجب أن يكونوا أقوى".

وواصل: "لقد كان أمرًا محرجًا حقًا كيف فاتتهم المباراة كنت في مباراة البرازيل وشاهدت اللقطات ليس عليك مشاهدتها عدة مرات لترى أن رونالدو تصنع السقوط لا ينبغي أن يفوت مسؤولو حكم الفيديو المساعد مثل ذلك".

وأتم: "كنت أقرأ التعليقات التي تقول أنها عقوبة، إنها سخيفة وغش، أعرف أن لديه معجبيه في وسائل الإعلام وحول العالم ولكن كان ذلك فظيعًا".