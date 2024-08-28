اتهام بغسيل الأموال .. زوجة نيجريرا تعيد فتح القضية المزعجة لبرشلونة!

3 ملايين يورو تثير الشبهات من جديد

فتح القضاء الإسباني ملفًا جديدًا في قضية نيجريرا، التي يتهم فيها النادي الكتالوني بدفع رشاوي إلى خوسيه إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالليجا من خلال بعض الشركات التي يملكها هو ونجله.

وصدر القرار، بمعرفة القاضي خواكين أجيري، هو المسؤول عن التحقيق في دفع نادي برشلونة مبلغ 7.5 مليون يورو بين عامي 2001 و2018 إلى نيجريرا من خلال العديد من الشركات المرتبطة بنائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أجيري، استدعى آنا باولا روفاس لوبيز، زوجة إنريكيز نيجريرا كمشتبه بها في القضية، بعد أن ادعى تقرير للحرس المدني أن هناك 3 ملايين يورو مرت عبر حساباتها بشكل غير شرعي.

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واستند القاضي في هذا القرار، إلى تحليل التقرير الذي أرسله إليه الحرس المدني بداية الشهر الجاري، الذي أن اكتشف أن 3 ملايين يورو قد مرت عبر حسابات روفاس لوبيز المصرفية على مدار العشرين عامًا الماضية، بطريقة "غير مبررة، من خلال الدخل والعوائد من العمل ورأس المال المنقول".

ولم يتحدد بعد موعد للإدلاء بشهادتها في هذا الاتهام، حيث تنص وثيقة الحرس المدني، التي نشرت تفاصيلها صحيفة "La Sexta"، على أن زوجة نيجريرا حصلت على راتب قدره 151 ألف يورو يورو بين عامي 2011 و2018 من شركتين، بإجمالي حوالي 2 مليون و978 ألف يورو، وتم اعتباره دخل "غير مبرر".

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن القاضي أجيري وافق على تمديد التحقيق في قضية نيجريرا، بعد عدة أشهر هدأت فيها القضية بسبب توصل المحكمة إلى عدم وجود مؤشرات على أن برشلونة يمكن أن يؤثر على الحكام لتحقيق نتائج أفضل ولا أن هناك محاولات لشراء الحكام.