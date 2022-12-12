غزو مغربي! 30 رحلة جوية تغادر لقطر لمساندة أسود الأطلس!

هيثم محمدهيثم محمد
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Morocco Palestine World Cup 10 12 2022Getty Images
ثقافةالمغربفرنسا vs المغربفرنساكأس العالم

مباراة مرتقبة في نصف النهائي ضد فرنسا

كشفت أنباء عن تسيير 30 رحلة طيران إضافية من المغرب نحو قطر في الساعات المقبلة من أجل مساندة منتخب أسود الأطلس في لقاء نصف نهائي المونديال.

المنتخب المغربي كتب التاريخ بعبوره البرتغال نحو نصف النهائي للمرة الأولى لمنتخب إفريقي، ليضرب موعداً الأربعاء ضد فرنسا.

وبحسب "الرياضية"، ستسير الخطوط الجوية الملكية المغربية 30 رحلة طيران إضافية نحو الدوحة لتنقل المشجعين الراغبين بحضور الحدث من أرض الواقع.

وقال التقرير إن ثمن الرحلة سيكون 5000 درهم ذهاباً وإياباً، وستبدأ عملية بيع التذاكر للرحلات اليوم، الإثنين، على أن تصل الرحلات يومي الثلاثاء والأربعاء.

يذكر أن مباريات المنتخب المغربي في البطولة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من جماهيره التي جعلت القمم ضد إسبانيا وبلجيكا تقام في ملاعب كاملة العدد.

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239213 الأصوات
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