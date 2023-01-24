غزل المحلة يكتب النهاية .. فيريرا يرحل عن الزمالك رسميًا

الزمالك لم يحقق أي انتصار في آخر ست مباريات له في الدوري المصري وكأس مصر

أعلن نادي الزمالك رسميًا اليوم الثلاثاء، إقالة البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للفريق، والمدربين الأجانب في جهازه المعاون، بجانب مدرب اللياقة البدنية.

الفارس الأبيض تلقى الهزيمة الليلة أمام غزل المحلة بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، عقب المباراة، في بيان رسمي أن قرار الإقالة تم اتخاذه قبل يومين في اجتماع الإدارة، لكن تم تأجيل الإعلان عنه.

بينما تم تعيين أسامة نبيه لخلافة البرتغالي ويعاونه كل من حسين ياسر ومحمد صبري، مع استمرار أيمن طاهر مدربًا للحراس، وأمير مرتضى مشرفًا على فريق الكرة ومسؤول قطاع الكرة في النادي، وإسماعيل يوسف مديرًا للكرة في الفريق الأول.

يذكر أن الزمالك لم يحقق أي انتصار في آخر خمس مباريات له في الدوري المصري، إذ تعادل أمام الداخلية والاتحاد السكندري، وهُزم أمام أسوان والأهلي وغزل المحلة، بجانب أنه ودع كأس مصر من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام بيراميدز.

ويحتل الفارس الأبيض حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق 11 نقطة.