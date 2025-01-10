وهل سيفوتها غريم كتالونيا؟ إسبانيول يفتح النار على برشلونة بسبب أولمو وفيكتور!

قضية تسجيل أولمو وفيكتور أخذت حيزًا كبيرًا في الكرة الإسبانية

في خضم اعتراض الأندية الإسبانية على تسجيل داني أولمو وباو فيكتور لاعبين لبرشلونة بشكل مؤقت، لم يفوت إسبانيول، غريم برشلونة التقليدي في كتالونيا الفرصة لاستنكار الأمر.

وأصدر إسبانيول بيانًا رسميًا أعرب فيه عن "قلقه إزاء الوضع الذي نشأ في كرة القدم الإسبانية بعد القرار الذي اتخذه المجلس الرياضي الأعلى وأعلنه، في قضيتي لاعبي نادي برشلونة لكرة القدم داني أولمو وباو فيكتور".

وأكد إسبانيول في بيانه أن القرار "سابقة خطيرة للغاية ويشكل تهديدًا لنزاهة المنافسة" مشيرًا إلى امتثاله بشكل صارم للوائح الرقابة الاقتصادية وسيستمر في القيام بذلك، على حد تعبير البيان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار إسبانيول إلى أن "الرقابة الاقتصادية الصارمة المطبقة في السنوات الأخيرة ضمنت استدامة العديد من الأندية" وأن قانون الرياضة يحمي هذه الرقابة على أندية الدوري الإسباني، لكن تسجيل برشلونة للاعبين يجعل جميع الأندية "معرضة للخطر" على حد تعبير البيان.

وختم إسبانيول بيانه الرسمي بالحث على "مراجعة هذا القرار الذي يولد حالة من عدم اليقين ويهدد مبادئ المساواة والعدالة في المنافسة".