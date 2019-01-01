غريم الزمالك - نهضة بركان يسقط بثلاثية أمام أولمبيك آسفي

البرتقالي في حاجة لإعادة حساباته قبل نهائي الكونفدرالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى نهضة بركان هزيمة مخيبة بعد إنجاز الوصول لنهائي الكونفدرالية، بثلاثية أمام أولمبيك آسفي بثلاثية نظيفة، على ملعب المسيرة الخضراء، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المغربي للمحترفين.

هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة 54 عن طريق النيران الصديقة، حيث سجله محمد فرحان بالخطأ في مرماه.

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وأضاف كوفي بوا الهدف الثاني في الدقيقة 83، وأحرز أوتارا الهدف الثالث والأخير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الهزيمة جمدت الكتيبة البرتقالية عند النقطة 34 في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد آسفي إلى النقطة 39 ليرتقي إلى المركز الرابع بجدول الترتيب.

يذكر أن نهضة بركان من المقرر أن يلاقي الزمالك المصري في نهائي الكونفدرالية، بعدما تأهل الأبيض على حساب النجم الساحلي، وأقصى الفريق المغربي الصفاقسي.