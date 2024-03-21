غريب يرفض الحديث عن "اختراعات" مانشيني .. وسعود عبدالحميد: مستعد لأي قرار!

تعليق غريب وسعود عبدالحميد بعد فوز السعودية على طاجيكستان..

أثار الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الجدل مجددًا؛ وهذه المرة بـ"تغيير" مراكز معظم اللاعبين، واختراعه أدوار جديدة لهم، في مواجهة طاجيكستان.

الأخضر السعودي فاز بصعوبة على طاجيكستان (1-0)، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق.. رفض عبدالرحمن غريب، وصفه بـ"مهاجم" منتخب السعودية؛ وذلك بعد سؤال مراسل قنوات "الكأس القطرية"، عن تغيير مركزه أمام طاجيكستان.

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غريب قال: "أنا لاعب جناح ووسط وليس مهاجم"، رافضًا في نفس الوقت، الإفصاح عن تعليمات مانشيني، أو الأمور التكتيكية التي يطلبها المدرب من اللاعبين، داخل غرف الملابس.

وعن سوء مستوى السعودية في المباراة.. أرجع ذلك إلى أنها أول مبارة للأخضر، منذ وقتٍ طويل؛ لذلك لم يكن هناك التجانس الكبير بين اللاعبين.

ومن ناحيته.. علق الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، على لعبه كـ"جناح" في معظم دقائق المباراة أمام طاجيكستان؛ قائلًا: "مستعد لأن أشارك في أي مكان يطلبه مني المدرب".

وأوضح عبدالحميد، أن مانشيني طلب من اللاعبين، الضغط على الفريق المنافس، والتواجد بأكبر عددٍ ممكن، في المنطقة الأمامية.