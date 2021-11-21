غرناطة 0× 0 ريال مدريد

مباشر، لحظة بلحظة

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تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ميندي - ألابا - ناتشو- كارباخال

مودريتش - كاسيميرو - كروس

فينسيوس - بنزيما - أسينسيو





تشكيل غرناطة:

التشكيل| 4-3-3

ماكسيميانو

كيني، دياز، سانشيز، نيفا

وروتشينا، جونالونس، مونشو

سورو، سواريز، بويرتاس









يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل العودة إلى الصدارة قبل لقاء رسال سوسييداد ضد فالنسيا، بينما يرغب غرناطة في تحسين وضعه بالجدول والابتعاد عن مناطق الهبوط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2021-22 والتي تقام على ملعب "نويفا لوس كارمينيس".