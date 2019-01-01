غرناطة.. خصم برشلونة غير التقليدي

كيف أصبح غرناطة منافسًا شرسًا بعد أن كان يخسر بسهولة أمام برشلونة؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يحل نادي برشلونة ضيفًا على نظيره غرناطة غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

برشلونة يمتلك ذات عدد النقاط مع غرناطة برصيد 7 نقاط ولم يتلقى العائد لليجا سوى هزيمة واحدة أمام إشبيلية وتعادل مع فياريال بينما انتصر على سيلتا فيجو وإسبانيول.

ورغم المعروف عن المواجهات بين الفريقين وتفوق برشلونة الكاسح حتى أنّ غرناطة هو أكثر فريق انتصر عليه النادي الكتالوني وفي اوقات كثيرة بنتائج كبيرة تصل إلى فارق 4 أو 5 أهداف، لكن الظروف اختلفت.

آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في موسم 2016-2017 وفاز برشلونة برباعية لهدف خارج "كامب نو" ووقتها هبط غرناطة برصيد 20 نقطة محققًا 4 انتصارات فقط طوال الموسم و8 تعادلات و26 هزيمة.

في موسمه الأول بالدرجة الثانية لم يقدم الفريق الأندلسي مستوى جيد وأنهى بالمركز العاشر محققًا 15 هزيمة.

ولكن الموسم الماضي تغيرت الأمور بصورة كبيرة. غرناطة احتل المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن أوساسونا وبنفس عدد الهزائم (7) ولكن التعادلات الكثيرة هي من وسعت الفارق.

الفريق أيضًا لم يخسر سوى مباراتين فقط على أرضه الموسم الماضي ونتائجه خارج ملعبه تجعل أفضل فريق في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وفي الموسم الحالي استقبل الفريق 5 أهداف من بينها 4 في لقاء فياريال، وخرج في آخر مباراتين دون استقبال أي هدف أي أنّه أفضل من برشلونة الذي لم يحافظ على نظافة شباكه في أي لقاء.

وقد يخرج برشلونة منتصرًا من لقاء السبت وخاصة بعد عودة ليونيل ميسي وجاهزية عثمان ديمبيلي، لكن اللقاء لن يكون نزهة كما اعتاد جمهور البلوجرانا في السنوات الماضية.