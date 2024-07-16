غرفة ملابس تشيلسي تشتعل .. انقلاب النجوم الفرنسيين على زميلهم "العنصري"

أزمة كبرى تضرب نادي تشيلسي قبل الموسم الجديد..

اشتعلت الأجواء داخل غرفة ملابس نادي تشيلسي الإنجليزي؛ بسبب احتفالات منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بعد التتويج بلقب "كوبا أمريكا 2024".

منتخب الأرجنتين توّج بـ"كوبا أمريكا 2024"، بعد الفوز (1-0) على كولومبيا، في المباراة النهائية؛ ليحتفل نجوم التانجو بهتافات تم وصفها بـ"العنصرية" ضد الفرنسيين.

هذه الاحتفالات "العنصرية"، شارك فيها النجم الأرجنتيني إينزو فيرنانديز، متوسط ميدان نادي تشيلسي؛ كما قام ببثها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهُنا.. أعرب النجوم "الفرنسيين" في صفوف تشيلسي، عن غضبهم الكبير من زميلهم إينزو، بل قام عدد كبير منهم بـ"إلغاء" متابعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وفقًا للإعلامي الرياضي فابريس هوكينز.

ومن ناحيته.. قام الفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع الفريق الإنجليزي، بنشر مقطع زميله إينزو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ معلقًا عليه بالقول: "كرة القدم في عام 2024: (العنصرية غير المقيدة)".

وأمام كل هذا الغضب.. أعلنت صحيفة "ديلي ميل"، فتح مجلس إدارة نادي تشيلسي، تحقيقًَا في مقطع الفيديو الذي بثه إينزو فيرنانديز؛ لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنه.

جدير بالذكر أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قرر تقديم شكوى في المحاكم ضد لاعبي منتخب الأرجنتين، الذين شاركوا في "الهتافات العنصرية" خلال الاحتفالات.