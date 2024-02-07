"غرفة سرية تقلب الحقائق" .. اتهام صارخ يكشف مؤامرة الحكام في إسبانيا على ريال مدريد!

شكوى مجهولة المصدر تفجر مفاجأة تهز الليجا

يستعد ريال مدريد لخوض معركة ضارية ضد مسؤولي الدوري الإسباني، بعد وجود شكوى مجهولة المصدر ضد لويس ميدينا كانتاليخو رئيس لجنة التحكيم في الليجا، تتهمه بالتلاعب من أجل الإضرار بمصالح الميرنجي.

وكشف موقع "إل ديباتي" الإسباني، أن الشكوى تتضمن اتهامًا صريحًا لكانتاليخو، بإخفاء أدلة وتزييف الصور من أجل المس بمصالح النادي الأبيض، إضافة إلى كارلوس كلوس جوميز، المسؤول عن تقنية الفيديو (VAR)، وحكام آخرين، وتطالب بالتحقيق معهم.

وأضاف الموقع: "تزعم الشكوى أن اللجنة الفنية للحكام تستخدم غرفة عمليات سرية ومنفصلة عن غرفة VAR، وهو ما يتعارض مع البروتوكولات الرسمية، ويُزعم أن التعليمات الواردة من الغرفة المذكورة كانت مصحوبة بإطارات لا تظهر بشكل صحيح الوقائع، من أجل تغيير وجهة نظر الحكم".

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وتابع أن مَن يدير هذه الغرفة يُسمّى "مدير العمليات"، وهو "على اتصال هاتفي" مع حكام الـ"VAR" في الغرفة المجاورة، ومع كلوس جوميز، علمًا بأن هذه المحادثات ليست مسجّلة.

وتأتي هذه التقارير في ظل الاتهامات الصريحة من جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الحالي، ومدربه تشافي هيرنانديز للنادي الملكي بالاستفادة من الأخطاء التحكيمية الموجهة لخدمة ريال مدريد.

وأشار "إل ديباتي"، إلى أنه حال ثبوت مزاعم الشكوى مجهولة المصدر، سيكون هذا بمثابة انتهاك واضح للوائح الدوري الإسباني، التي تنص على أن مسؤولي VAR يجب أن يكونوا على اتصال فقط بالحكم الموجود على أرض الملعب.