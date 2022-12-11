غرفة أكسجين وأكثر من ألف قميص .. منتخب البرازيل يستعد لكأس العالم!

بأطنان من القمح وآلات صنع القهوة والأدوية، استعدادات قوية لمنتخب البرازيل قبل كأس العالم!

استعداد منتخب البرازيل لكأس العالم 2022 قطر، يبدو جديًا للغاية، حيث حضر منتخب السامبا ما يصل إلى 5.5 طن من الأمتعة قبل السفر إلى المعسكر التدريبي الأخير لهم في مدينة تورينو الإيطالية قبل التوجه إلى الأراضي القطرية.

وكشف تقرير صحيفة "جي جلوبال" البرازيلية أن منتخب راقصي السامبا توجها إلى مدينة تورينو مع أمتعة تصل وزنها إلى 5.5 طن من أجل الاستعداد لمونديال قطر، وهو وزن أكثر بطن ونصف من أمتعة المنتخب الجنوب أمريكي في كأس العالم 2018.

وجاءت معدات البرازيل تحتوى على 30 كيلو جرام من دقيق المنيهوت، بالإضافة إلى حوالى 1000 قميص ما بين الأساسي والاحتياطي.

إضافة إلى ذلك حمل المنتخب البرازيلي معه كلًا من جهاز الموجات فوق الصوتية، وغرفة العلاج بالأكسجين وأجهزة الليزر للعلاج الطبيعي وستة نقالات و92 صنفاً من الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية ومسكنات الآلام وغيرها الكثير و134 من اللوازم، مثل الحقن والضمادات واللاصقات، مع آلات صنع القهوة و30 كرة قدم.

يذكر أن منتخب البرازيل يتواجد في المجموعة السابعة رفقة كلًا من صربيا والكاميرون وسويسرا.