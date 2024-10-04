غرائب وطرائف.. لاعب واحد يستدعى في قائمة منتخبي إنجلترا والبرتغال!

اختيار غريب ومثير للجدل

حدث غريب من نوعه جرى في الاستدعاء الدولي لمنتخبات تحت 18 عامًا، وهذه المرة بطله كان اللاعب الموهوب ماتيوس ماني، لاعب وولفرهامبتون للشباب.

وأعلن كل من منتخبي إنجلترا والبرتغال قائمتيهما للتوقف الدولي المقبل لمنتخبات تحت 18 عامًا، والمفاجأة كانت وجود ماتيوس ماني في القائمتين!.

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ويملك ماني أصولًا تعود للبرتغال، وجنسية رياضية تعود إلى الآن لإنجلترا، واستدعاءات سابقة في صفوف منتخبات الأسود الثلاثة للفئات السنية الأدنى.

اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا ينشط في كافة مراكز الهجوم، وهو يعد من المواهب المنتظرة بقوة في قوائم "البريمييرليج" بين اللاعبين الواعدين.

بالتأكيد لن يظل هذا الاستدعاء قائمًا من قبل المنتخبين، وعلى الأرجح سيكون الاستدعاء القادم من قبل إنجلترا تحت 18 عامًا كونه خاض 3 مباريات بالفعل قبل ذلك مع "الأسود الثلاثة".