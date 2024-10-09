غرامة مالية ضخمة .. زوجة فاردي تخسر فصلًا جديدًا في معركتها ضد كولين روني

من الصداقة إلى ساحات المحاكم

فازت كولين روني، زوجة نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني، في فصل جديد من نزاعها القضائي ضد صديقتها المقربة السابقة ريبيكا فاردي، زوجة نجم ليستر سيتي جيمي فاردي.

وأمرت محكمة في لندن، بتغريم ريبيكا تعويض قيمته 100 ألف جنيه إسترليني، يصرف لحساب كولين روني، التي اتهمت زوجة فاردي بتسريب معلومات خاصة عن حياتها الشخصية ومعلومات تخص بعض اللاعبين للصحافة قبل 5 سنوات.

وكانت ريبيكا خسرت عام 2022، قضية مضادة، اتهمت فيها كولين بالتشهير، وتم إلزامها بسداد 90% من مصاريف القضية لزوجة روني.

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وفي تطور جديدة للقضية، طلب محامي زوجة روني زيادة المبلغ، بينما طلب دفاع ريبيكا فاردي تخفيضه، ليخسر معركة قضائية أخري، في النزاع الذي بدأ عام 2019 بين الصديقتين المقربتين السابقتين.

وكانت كولين وريبيكا، غائبتين عن قاعة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة أمس الأربعاء، لكن أمام الأخيرة 3 أسابيع فقط لدفع الأموال المستحقة لخصمتها.