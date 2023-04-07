غرامات على أصوات الهواتف وقيادة السيارات .. عودة لامبارد تؤذي نجوم تشيلسي!

عاد فرانك لامبارد إلى تدريب تشيلسي فهل عادة معهم لائحة العقاب!

قدم فرانك لامبارد مدرب تشيلسي العائد، مجموعة من الغرامات العقابية في ولايته الأولى، حيث فرض على اللاعبين غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني في حال تأخرهم عن التدريب.

وعاد لامبارد إلى النادي كمدرب مؤقت بعد إقالة جراهام بوتر مع تولي المدرب الجديد المسؤولية بعد عامين فقط من إقالته من المنصب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اشتهر المدرب البالغ من العمر 44 عامًا بصرامة شديدة مع لاعبيه قبل مغادرته النادي في عام 2021، وتم مشاركة قائمة من 12 غرامة فرضها على الفريق في فترته الأولي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعادة تعيينه كمدرب.

وهي تشمل 2500 جنيه إسترليني للتأخر في يوم المباراة، و1000 جنيه إسترليني لمن يستخدم الهاتف أثناء تناول وجبة الفريق و 20 ألف جنيه إسترليني عندما يتأخر عن بدء التدريب.

ولم يتضح بعد ما إذا كان لامبارد سيعيد مثل هذه الإجراءات بعد عودته للنادي يوم الخميس، لكن بدا أن اللاعبين مرتاحون في وجوده خلال أول جلسة تدريبية.