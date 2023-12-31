على غرار ياسين بونو .. ميتروفيتش يكتب قصة وفائه للهلال

الاتحاد الصربي يكشف عن موقف رائع من ميتروفيتش..

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سار الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال السعودي، على درب زميله في الفريق الحارس المغربي ياسين بونو، ليؤكدا ولاءهم للزعيم رغم مرور أشهر قليلة على انضمامهم لصفوفه.

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الثنائي كان قد انضم للزعيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ضمن ثورة الصفقات العالمية في دوري روشن السعودي، ليكون من ضمن الأفضل من بين لاعبي المسابقة بشكل عام؛ كلٌ في مركزه.

أما عن ميتروفيتش تحديدًا فقد رفض السفر لبلاده خلال الأيام الماضية لحضور حفل توزيع جوائر الأفضل خلال عام 2023، وأوضح الاتحاد الصربي لكرة القدم أنه اعتذر لارتباطه بمواجهة الفيحاء.

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يأتي هذا رغم تصدر الهلال لجدول ترتيب دوري روشن بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه، وبالفعل قاد الصربي الأزرق أمس السبت، للفوز أمام البرتغالي بثنائية نظيفة، سجل منها ميترو الهدف الثاني من ضربة جزاء، ضمن الجولة الـ19.

هذا الموقف صدر من قبله من بونو في مناسبتين، إذ رفض حضور حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي "كاف"، رغم ترشحيه للجوائز في المناسبتين، وحصد جائزة أفضل حارس في القارة السمراء، لكن مباريات الهلال حالت دون ذلك، ورفض المغربي رغم موافقة إدارة ناديه على مغادرته للبلاد وقتها.

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