غانا تهرب بصدارة المجموعة والكاميرون تضرب موعداً مع نيجيريا

نهاية دور المجموعات للمجموعة السادسة من كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباريات دور المجموعات للمجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية، وشهدت اليوم مباراتي غانا وغينيا بيساو، والكاميرون وبنين.

المباراة الأولى استضافها استاد السويس، بين غانا وغينيا بيساو، وفيها حقق النجوم السوداء الفوز بهدفين دون رد.

شوط المباراة الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، وفي مطلع الشوط وبعد مرور دقيقة تمكن جوردان أيو، قبل أن يضيف زميله توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وفي المباراة الثانية وعلى استاد الإسماعيلية، سقط حامل اللقب في فخ التعادل السلبي امام منتخب بنين، ليتراجع إلى المركز الثاني من المجموعة.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الغاني المجموعة برصيد خمس نقاط، وبفارق الأهداف عن الكاميرون صاحبة المركز الثاني، وفي المركز الثالث يحل منتخب بنين بثلاث نقاط، وأخيراً غينيا بيساو بنقطة وحيدة.

وسيلعب المنتخب الكاميروني أمام نظيره النيجيري في دور الـ 16 على استاد الإسكندرية في السادس من يوليو الجاري، بينما يلعب المنتخب الغاني أمام ثاني المجموعة الخامسة.