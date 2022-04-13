غاضبًا من مواعيد المباريات .. كلوب: نحن نُحارب ولا أحد يهتم!

أعرب يورجن كلوب عن رأيه فيما يخص أمور بث الكرة الإنجليزية والتي يعتبرها المدرب الألماني لا تساعد الفرق المحلية لتحقيق البطولات.

حيث أن مباريات الكرة الإنجليزية يتم تحديد مواعيدها من خلال القنوات الخاصة ببث المواجهات بين الفرق، فلا تخضع التغيرات في التوقيت بحسب رغبة الأندية أو الرابطة حتى، لكنه الأمر يعود للقنوات الحاصلة على الحقوق.

ويرى كلوب أن فريقه الذي ينافس الآن على 4 بطولات، يعاني من الضغط بسبب عدم اهتمام قنوات البث، وأنه غير سعيد بالتحول السريع بين المباريات وأشار إلى أنهم يتعرضون لعقوبة غير عادلة بسبب نجاحهم.

حيث قال: "لا يمكنك الفوز بأربعة ألقاب، فأنت جزء من أربع مسابقات، ولحسن الحظ نحن جيدون بما يكفي هذا العام لعدم الخروج، لكن قائمة المباريات التي لدينا الآن، دعونا نتجاوزها. المباراة الوحيدة التي أشعر بالقلق بشأنها هي بنفيكا القادمة".

وواصل: "بسبب النجاح الذي حققناه حتى الآن، نلعب يوم السبت ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم نلعب مع مانشستر يونايتد، ونواجه بعدها إيفرتون في الدوري".

وأضاف: "إذا لعبنا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فجد لي دوريًا آخر في العالم وقرارات بث أخرى ستضع فريقًا واحدًا في الدور نصف النهائي وهو يلعب في بطولة الدوري في الظهيرة، لماذا تفعل ذلك؟ هذا هو السبب في أنه صعب للغاية، لأن لا أحد يهتم. الأمر صعب بشكل لا يصدق".

واختتم: "نحن نحاول فقط الضغط على كل شيء للبقاء في المنافسة لأطول فترة ممكنة بطريقة ما ثم نكون هناك في النهائي، كما نأمل، أو في الدوري لاتخاذ الخطوة الحاسمة الأخيرة".

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة نادي بنفيكا البرتغالي في إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الليلة.

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