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غاز مسيل للدموع وقنابل مياه في بروكسيل .. توابع خسارة بلجيكا أمام المغرب!

علي رفعت
8:29 م غرينتش+2 27‏/11‏/2022
Scenes from Brussels after Morocco won against Belgium
يبدو أن الخسارة أمام المغرب كانت محبطة للبعض في بلجيكا أكثر من اللازم.

شهدت الساعات الماضية بعض المواجهات بين الشرطة وعدد من الأفراد في شوارع بروكسيل في ظل الخسارة التي تعرضت لها بلجيكا من المغرب في كأس العالم المقام في قطر حاليًا.

جاء هذا بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ظهرت الشرطة وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فهناك أيضًا استخدام للغاز المسيل للدموع بالإضافة إلى قنابل مياه حتى يتم تفريق المتظاهرين.

وقال فيليب كلوز عمدة بروكسيل في بيان: "أنا أشجب كل ما يحدث، الشرطة تدخلت بشكل صارم، لذلك لا أنصح الجماهير بالذهاب إلى وسط المدينة، الشرطة ستفعل كل ما في وسعها حتى تستعيد الأمن والنظام".

جدير بالذكر أن هزيمة بلجيكا ضد المغرب في كأس العالم بهدفين نظيفين تعني أن أمال الفريق في الصعود إلى الدور التالي أصبحت ضئيلة للغاية وتعتمد على نتائج الغير قبل بداية الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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