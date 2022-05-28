غاز مسيل للدموع والهروب إلى مطعم .. اضطرابات نهائي الأبطال تنال من عائلة ماتيب

عائلة جويل ماتيب تعاني في أعمال الشغب خارج ملعب بارك دي برينس وتغادر بسبب الغاز المسيل للدموع.

يبدو أن اضطرابات نهائي دوري أبطال أوروبا بين الثنائي ليفربول وريال مدريد قد طالت من عائلات بعض عناصر الفريقين.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "فلورين بلتنبيرج" العامل في النسخة الألمانية لشبكة "سكاي سبورتس"، حيث أكد أن شقيق ماتيب مارفين وزوجته اضطرا لمغادرة محيط الملعب.

بلتنبيرج أكد أنهما حاولا الوصول للمكان المخصص لهما في ملعب المباراة النهائية، لكن أعمال الشغب حالت دون ذلك.

وأوضح كذلك أنهما غادرا فور أن بدأت الشرطة في استخدام الغاز المسيل للدموع، لأن زوجته حامل، ودخلا إلى أحد المطاعم سعيًا للحماية.

وكانت جماهير ليفربول قد توافدت بأعداد أكبر من المحددة لها، وحاولت مجموعة كبيرة منهم اقتحام ملعب اللقاء دون أن يكون لديهم تذاكر المواجهة.

وقال مارفين في تصريحاته لبلتنبيرج: "التنظيم حول وداخل الملعب لا يرتقي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، واستخدام الغاز المسيل للدموع في وجود بعض الأطفال والجماهير التي ليست لها أي ذنب هو أمر في منتهى الخطورة.

جدير بالذكر أن ضربة البداية تم تأخيرها لمدة 36 دقيقة حتى يتم السيطرة على الأوضاع داخل الملعب، وحتى تدخل الجماهير حاملة التذاكر.