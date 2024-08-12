قبل أيام من بداية الموسم..

اعتذر لاعب توتنهام إيف بيسوما، عن مشاركة لقطات وهو يستنشق غاز الضحك، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر لاعب برايتون السابق الفيديو بنفسه عبر حسابه على "Snapchat"، وهو يقوم باستنشاق غاز الضحك (الممنوع في بريطانيا)، ليبدأ فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو تحقيقًا داخليًا في الواقعة.

وأبدى لاعب الوسط المتألق تحت قيادة بوستيكوجلو أسفه عما فعل في بيان رسمي، مشيرًا إلى "افتقاره الشديد للحكمة" في هذا الموقف.

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وأوضح: "أريد أن أعتذر عن مقطع الفيديو، كان هذا نقصًا شديدًا في الحكمة، أفهم مدى خطورة هذا الأمر والمخاطر الصحية التي تنطوي عليه، كما أنني أتحمل مسؤوليتي كلاعب كرة قدم ونموذج يحتذى به".

وتحظر بريطانيا تعاطي أو حيازة أكسيد النيتروز، المعروف باسم "غاز الضحك"، منذ العام الماضي، مشددة على معاقبة من يقوم بإنتاجه أو بيعه بالسجن لفترات طويلة.

وحسب القانون البريطاني، يواجه من يسيئون استخدام غاز الضحك باستمرار فرض غرامات أو الحبس لمدة تصل إلى عامين، مع مضاعفة عقوبة السجن القصوى إلى 14 عامًا للإتجار في هذه المادة.