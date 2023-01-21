"غادر باريس يا نيمار، الفريق المثالي موجود في إنجلترا"

هل يجب على نيمار مغادرة باريس سان جيرمان؟

طلب البرازيلي ريفالدو، من نجم باريس سان جيرمان نيمار بترك نادي العاصمة، والتوقيع مع الفريق "المثالي" في الصيف المقبل.

وقد انضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 وينتهي عقده 2025، قادمًا من برشلونة، بعد انتقاله مقابل 222 مليون جنيه يورو.

في تصريحات ل Betfair، قال نجم برشلونة السابق :" على نيمار أن يبحث عن النادي المثالي، فاستعداد باريس سان جيرمان لبيع البرازيلي، يفتح أمامه أبواب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأردف:" أعتقد أنه لن ينتقل الميركاتو الحالي، لكن عليه أن يرى الصيف المقبل النادي المناسب له، والذي أعتقد أنه مانشستر سيتي، لأنه سيعطيه فرصة أفضل للنجاح".

سجل النجم البرازيلي البالغ من العمر 30 عامًا 115 هدفًا، وسجل 73 تمريرة حاسمة في 167 مباراة.