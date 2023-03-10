غابت من كريستيانو رونالدو .. ظهور مفاجئ لـ Sii في مباراة الهلال والتعاون

الهلال يُواجه التعاون حاليًا في القصيم

غابت احتفالية النجم كريستيانو رونالدو (Sii) عن الملاعب السعودية في آخر مباراتين للنصر في دوري روشن السعودي، لكنها ظهرت بشكل مفاجئ في مباراة التعاون والهلال في القصيم.

النجم البرتغالي لم يستطع الوصول لمرمى المنافسين خلال المباراتين الأخيرتين للنصر أمام الفتح والاتحاد، لكن نجم الهلال ميشايل عوض الجمهور السعودي عن غياب احتفالية Sii الشهيرة بالاحتفال بها عند إحرازه الهدف الثالث للهلال في مرمى التعاون خلال اللقاء المقام حاليًا.

الهلال أنهى الشوط الأول من مباراة الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي متقدمًا بهدفي أوديون إيجالو، ومن ثم أضاف ميشايل الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني بعد مراوغة رائعة وتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

النجم البرازيلي احتفل على طريقة رونالدو وقد ردد الجمهور بالكامل معه كلمة Sii بقوة.

الهلال حال فوزه سيصل للنقطة الـ36 ويبقى على بُعد 11 نقطة من الاتحاد في الصدارة مع بقاء مباراتين مؤجلتين له.