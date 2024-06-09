"فاوض اسماء محترمة ثم عين كومباني" .. فان خال يهاجم بايرن ميونخ!

بايرن ميونخ عين البلجيكي عقب رفض عديد المرشحين بالفعل!

انتقد مدرب بايرن ميونخ السابق لويس فان خال قرار النادي التعاقد مع البلجيكي فينست كومباني لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وعقب قرار إقالة توماس توخيل، دخل بايرن في سلسلة مفاوضات باءت جميعها بالفشل مع تشابي ألونسو، رالف رانجنيك، يوليان ناجلسمان، وحتى مع توخيل نفسه للبقاء، ليتم تعيين مدرب بيرنلي السابق.

وعلق فان خال على الأمر مع "سكاي" قائلاً: "شعرت بالمفاجأة، تم طرح عديد الأسماء في الإعلام وكلها اسماء محترمة للغاية".

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وأردف: "بعد ذلك تعاقدوا مع كومباني وهو مدرب شاب وجديد وقليل الخبرات، ولكنهم تفاوضوا مع عديد المدربين وتم رفضهم (بايرن)، برأيي هذا أمر ليس جيد لهم".

وتعرض قرار بايرن بتعيين المدرب الشاب لعديد الانتقادات كونه تعرض للهبوط في الموسم الماضي مع بيرنلي، ولا يملك خبرات تدريبية في ألمانيا من قبل، إذ سبق له تدريب أندرلخت وبيرنلي فقط.