عين على الحكم | زاوية خادعة تجعلك تصفها بـ"الفاضحة" .. هل ظُلم ريال مدريد وتشواميني بضربة جزاء أتالانتا؟

بفضلها انتهى الشوط الأول بالتعادل (1-1)!

في وقت تنفس به ريال مدريد الصعداء أمام أتالانتا بهدف مبكر في العشر دقائق الأولى، لم ينجح في الحفاظ على هذا التقدم في نهاية الشوط الأول، جراء ضربة جزاء احتسبت ضده.

الميرينجي حقق الفوز - خارج الديار - أمام أتالانتا (3-2)، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وقد افتتح الفرنسي كيليان مبابي التهديف في المباراة للضيوف عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الدقيقة 2+45 من عمر الشوط الأول بعدما نفذ شارل دي كاتيلايير ضربة جزاء بنجاح.

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حكم المباراة البولندي سيمون مارسينياك لم يتردد نهائيًا في إطلاق صافرته حتى لم يحتج للرجوع لتقنية الفيديو، بعدما عرقل الفرنسي أوريلين تشواميني؛ لاعب الريال، منافسه البوسني سياد كولاسيناك، داخل المنطقة.

لكن البعض من المتابعين للقطة عبر شاشات التليفزيون انخدع في البداية، واعتبر قرار الحكم البولندي فاضحًا، نظرًا لأن اللقطة الأولى عبر الشاشات أظهرت كولاسيناك وكأنه قدمه اليسرى تعرقلت في اليمنى أثناء ركضه دون أي تدخل من منافسه الفرنسي.

ومع إعادة اللقطة من زاوية أخرى، تبين أن تشواميني بالفعل قام أولًا بتدخل على قدم البوسني اليسرى، وهو ما نتج عنه تداخل قدميه في بعضهما ومن ثم السقوط.

جدير بالذكر أن الفوز أمام أتالانتا أعاد آمال الميرينجي في إمكانية التأهل لدور الـ16 بشكل مباشر، إذ ارتفع رصيده للنقطة التاسعة محتلًا المركز الـ18 في جدول الترتيب متأخرًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز الثامن الذي يحتله بايرين ميونخ الألماني (المركز الأخير المؤهل للدور المقبل بشكل مباشر).

فيما تجمد رصيد أتالانتا عند النقطة الـ11 محتلًا المركز التاسع، إذ أن هذه الهزيمة هي الأولى له في النسخة الحالية من البطولة القارية.