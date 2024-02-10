عين على الحكم | ثلاث ركلات جزاء لقطر .. قصة رشوة الحكم الصيني تثير غضب الأردن

غضب عارم بسبب الحكم الصيني

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أثار الحكم الصيني ما نينج الذي أدار نهائي كأس أمم آسيا 2023 الجدل، بعدما احتسب 3 ركلات جزاء لمصلحة المنتخب القطري، مما تسبب في غضب عارم من الجماهير الأردنية ضده.

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ركلة الجزاء الأولى جاءت بعدما قام عبد الله نصيب مدافع الأردن بعرقلة أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء، ليتقدم العنابي بالهدف الأول عن طريق نجمه عفيف.

وبعد أن تعادل المنتخب الأردني بالدقيقة 67، تمت عرقلة لاعب قطر داخل منطقة الجزاء، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو VAR، ليُضيف أكرم عفيف الهدف الثاني له ولقطر.

وكانت ركلة الجزاء الثالثة هي الأكثر إثارة للجدل، بعدما انفرد أكرم عفيف بالحارس يزيد أبو ليلى، وبعد العودة إلى VAR احتسب الحكم الصيني الركلة التي سجل بها عفيف الهدف الثالث له ولمنتخب بلاده.

الجماهير الأردنية صبت غضبها على الحكم الصيني ما نينج الذي قاد نهائي كأس آسيا، وذلك بسبب قراراته في المباراة، حيث حملوه مسؤولية هزيمة منتخب بلادهم.

وكانت هناك قصة قد انتشرت حول تلقي ما نينج رشوة في إحدى مباريات دوري أبطال آسيا، ولكن نقى مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الأمر، وأكدوا عدم وجود أي دليل على ذلك.

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