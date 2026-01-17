عين على الحكم | "الفار" يثير الجدل في ديربي مانشستر بعد تدخل دالوت على دوكو!

أثارت لقطة تحكيمية الجدل في ديربي مانشستر بين يونايتد وسيتي الحبر مبكرًا في اللقاء عقب تدخل عنيف من ديوجو دالوت على جيريمي دوكو.

الدقيقة 11 كانت شاهدة على تدخل عنيف من المدافع البرتغالي لمانشستر يونايتد على جناح سيتي البلجيكي عقب أن تدخل دالوت بقدمه بعنف على ركبة دوكو.

حكم المباراة اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء، ولكن مع إعادة اللعبة، بدا وأنه سيتم اللجوء لتقنية الفيديو، الأمر الذي أكد حدوثه معلقي "بي إن" باللغة الإنجليزية.

وأيد فريق عمل تقنية الفيديو قرار حكم المباراة أنتوني تايلور، والسبب على حد تعبير ما نقله معلقي بي إن عن حكم الفيديو هو أن دالوت حاول لعب الكرة ولم يتعمد إصابة دوكو.

وتسببت اللقطة في نقاش قوي بين محللي ستوديو "بي إن" باللغة العربية، إذ انتقد المحلل طارق الجلاهمة المستوى التحكيمي في المباراة وككل في الدوري على إثر تلك الحالة، بينما وصف النجم المصري السابق محمد أبو تريكة حال التحكيم بأنه "لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم".

يذكر أن لقاء مساء السبت لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأول لمايكل كاريك في المسابقة كمدرب لمانشستر يونايتد عقب قرار الإدارة إقالة روبن أموريم وتعيين لاعب النادي السابق كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.