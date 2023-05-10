عين على الحكم | هل حرم خيل مانزانو إنتر من ركلة جزاء أمام ميلان؟

حمل الشوط الأول من مباراة ميلان وإنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 العديد من اللقطات المثيرة، بعد تقدم "النيراتزوري" بهدفين بعد مرور 11 دقيقة فقط.
إنتر كان على وشك زيادة غلته التهديفية بعدما قرر الإسباني خيل مانزانو حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح "النيراتزوري" بعد سقوط لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31 إثر تدخل من سيمون كيير مدافع "الروسونيري".
بعد منح ركلة الجزاء، فحص حكم الفيديو المساعد الخطأ ليقرر توجيه خيل مانزانو بمراجعة الحالة بنفسه، لوجود شك في عدم وجود خطأ لصالح المهاجم الأرجنتيني.
مانزانو وبعد العودة إلى شاشة الفيديو ومراجعة الحالة عن كثب، اكتشف أن قراره بإطلاق الصافرة واحتساب ركلة الجزاء لم يكن صحيحًا، حيث لم يكن هناك أي نوع من الاحتكاك بين كيير ولاوتارو مارتينيز.
الحكم الإسباني قرر عدم احتساب ركلة الجزاء لصالح إنتر، وإلغاء البطاقة الصفراء التي رفعها في وجه كيير، ليكون أمام ميلان فرصة للعودة في المباراة، حيث يفترض الكثيرون أن نتيجة 3-0. قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الذهاب كانت ستنهي كافة الأمور في الديربي الإيطالي الكبير.
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